Ginnastica ritmica Basta e Corradini | Ricevere giustizia anche tardiva deve essere priorità

“Non è mai tardi per riconoscere una in, soprattutto se clamorosa, e per riparare. I metodi usati finora destano sconcerto e provocano amarezza.mente,unaoltre che un percorso lineare, dove l’indipendenza, l’autorevolezza e l’equilibrio dovrebberosempre garantiti, a chiunque, in ogni circostanza”. Queste le parole di Annae Nina, ex atlete della Nazionale diche hanno denunciato abusi e soprusi subiti durante la preparazione atletica quando erano nelle “Farfalle di Desio”, affidate a una nota ufficiale, unitamente all’associazione “ChangeTheGame”, alla lucedelle recenti dichiarazioni rilasciate da Giovanni Malagò. Il presidente del Coni quest’oggi ha parlato della “volontà di far riaprire il processo sportivo”, conclusosi in prima istanza con un ammonimento per la ct Emanuela Maccarani e con un non luogo a procedere da parte della Procura di Monza.