Alessia Marcuzzi come la Carrà: quando va in onda lo show ispirato a Carramba! Che sorpresa

Si prepara un 2025 decisamente interessante per. La conduttrice, reduce dalla presenza in giuria a Tale e Quale e, condurrà un programmamba! Che, portato al successo dalla mitica Raffaellanegli anni ’90. Non c’è ancora una data precisa e gli accordi sono da definire, ma hanno già iniziato a circolare non poche critiche a proposito di questa idea della Rai.va inSurprise SurpriseIl titolo ha poco a che vedere conmba, ma in verità si riferisce a un format già andato insulla TV britannica e che ha, appunto, loportato al successo da Raffaella. Il “nostro” ovviamente era un programma totalmente costruito sulla figura della mitica Raffa, questo “revival” sarà un modo per riportare in auge quelle lunghe e belle serate cariche di spettacolo ed emozioni che certamente sono rimaste nel cuore del pubblico italiano.