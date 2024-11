Aston Villa Emery | Gol annullato? Non capisco la decisione in Inghilterra non sarebbe mai stato fallo

Leggi su Sportface.it

“Noncosa sia successo: l’arbitro aveva dato il gol e poi il Var gli ha detto che non era gol, ma se l’arbitro dà la rete è da assegnare“. Sono queste le parole del tecnico dell’, Unai, al termine della partita contro la Juventus, finita 0-0. Sul finale, al 94?, ai padroni di casa è stata annullata una rete, firmata da Rogers. “Non mi è piaciuta l’analisi dell’azione, anche perché innon è mai, e probabilmente nemmeno in Europa“. Infine: “Sono soddisfatto della nostra prestazione e dei 10 punti che abbiamo in questa Champions, va bene così ed è stata una gara molto equilibrata all’inizio, poi nella ripresa abbiamo reagito e giocato decisamente meglio”.: “Gol? Nonla, innonmai” SportFace.