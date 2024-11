Ilgiorno.it - Ai piatti c’è Asher G: il suono della Giamaica infiamma il LOcK

Milano, 27 novembre 2024 – Il sole e la natura rigogliosanella fredda giungla di cemento milanese? Tutto è possibile se c’è di mezzoG, selecter londinese di origini caraibiche, pronto are questo sabato, il 30 novembre, il dancefloor diMilano, il Laboratorio occupato Kasciavìt di via San Faustino, nel quartiere Rubattino. A organizzare la serata i ragazzi di Milano Oldies Club, la crew di dj dedita alla diffusione dei suonini, dallo ska al dub, passando per rocksteady e roots reggae. L’ospite specialeG nasce a Londra nel 1961 da genitorini, appartenenti alla generazioneEmpire Windrush, la nave che nel 1948 portò a Londra centinaia di immigrati provenienti dalle West Indies, destinati a influenzare la cultura giovanile nel Regno Unito, con il loro patrimonio musicale e stilistico consolidato in patria fra soundsystem e strada.