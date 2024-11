Thesocialpost.it - Sophie Codegoni: “Basciano era amorevole finché non mi staccavo da lui, oggi ho paura quando esco”

Codeogni decide finalmente di sfogarsi e di parlare per la prima volta dell’arresto dell’ex compagno Alessandro. Lo scorso 21 novembre il dj è stato portato in carcere con l’accusa di minacce e stalking nei confronti dell’influencer. Ma appena due giorni dopo è stato rilasciato.Leggi anche: Uomini e Donne:ha fatto la sua sceltaL’intervista di“Poco prima che gli sequestrassero il telefono mi ha mandato un messaggio. Il giorno dopo sono rimasta scioccata, l’ho scoperto sui social. – raccontain un’intervista al Corriere della Sera – Non voglio alimentare il circo mediatico che si sta muovendo intorno a questa storia, è un tema così delicato in rispetto a tante donne che hanno vissuto o stanno vivendo una situazione simile”.