Stadio del Milan a San Donato | tutte le ragioni del fronte del no

Sanese –del, chiusi i termini per presentare le osservazioni sulla valutazione ambientale. Ci sono anche il Wwf e il Comitato “no” tra i soggetti che hanno depositato presso il Comune di Sanun proprio documento, con contributi e richieste rispetto al progetto che prevede la realizzazione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco. Il Comitato “no” chiede che, nel percorso di disamina del programma urbanistico, non ci si limiti alla Vas, Valutazione d’impatto ambientale, ma si proceda con la Viias, Valutazione integrata d’impatto ambientale e sanitario. “Chiedemmo l’avvio della Viias più di un anno fa e il sindaco non ci ha mai degnato di una risposta ufficiale - dichiara Annalisa Molgora, tra i referenti del Comitato -. Ora abbiamo reiterato la nostra richiesta, ci aspettiamo quindi che la procedura di Vas sia trasformata in procedura di Viias”.