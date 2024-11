Oasport.it - Rugby, la sconfitta con la Nuova Zelanda avrà effetti modesti nel ranking per l’Italia

Lainterna subita daldelcontro la, vittoriosa a Torino per 11-29,modeste ripercussioni nel, dato che un bilancio si può già fare, in quanto i Test Match previsti quest’oggi non potranno andare a modificare in alcun modo il piazzamento degli azzurri., avendo perso con uno scarto superiore ai 15 punti, ha ceduto in classifica 0.27 punti, scendendo a quota 78.64, ritornando in pratica in una situazione di punteggio quasi identica a quella vista prima della risicata affermazione sulla Georgia, che aveva fruttato agli azzurri 0.24 punti.Gli azzurri, dunque, nell’aggiornamento che verrà rilasciato domani, confermeranno la decima posizione nella classifica mondiale con 78.64 punti, a -1.43 dalle Fiji, none a quota 80.07. Potranno invece variare le posizioni tra la sesta e l’ottava, con Scozia, Inghilterra ed Australia in campo quest’oggi.