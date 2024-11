Bergamonews.it - Ennio Doris, Una villa per due, Report, Fazio o Indiana Jones? La tv del 24 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 24, su RaiUno alle 21.25 per il ciclo “Purché finisca bene”, verrà proposto il film “Unaper due”, con Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Donatella Finocchiaro, Camilla Filippi, Giuliana Lojodice, Selvaggia Quattrini, Stefano Santospago e Luciano Virgilio.Daniele è un avvocato di Trento. È un professionista impeccabile e anche un figlio amorevole, tanto che sta facendo costruire per la sua adorata madre Marion, una casa sul lago di Ledro, la località dove erano soliti andare in vacanza quando era piccolo. Ma il giorno in cui Daniele si reca al cantiere dellaper prenderla in consegna, il costruttore Francesco Ferrandini è costretto a rivelargli la verità: lanon è pronta. Ci sono stati problemi, anche con il Comune, ovvero con Marisa, l’affascinante assessore, che sembra avere sull’appalto di Ferrandini una mira segreta.