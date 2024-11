Spettacolo.periodicodaily.com - “Amanda” e il Messaggio di Amore e Rispetto di Igor Nogarotto contro la Violenza sulle Donne

” è un inno alla resilienza femminile di, in occasione della Giornata Internazionalela. Racconta la storia die Armando che rappresenta un simbolo di relazioni sane e diin un mondo di.“” diè Un InnolaIl video “”, realizzato dal cantautore, studente dell’Università La Sapienza, racconta una storia d’atipica che affronta il tema della. I due protagonisti, rappresentati dalle Cimici Carabinieree Armando, mantengono una relazione solida nonostante le loro differenze di orientamento., il cui nome significa “colei che deve essere amata”, e Armando, che si traduce come “uomo armato”, si uniscono in un legame speciale che simula una danza, nella quale possono restare attaccati l’uno all’altra per un periodo che varia dalle dodici ore ai sette giorni.