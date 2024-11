Lopinionista.it - Si conclude con successo il progetto “Cinem@mando”

Il 27 novembre a Secondigliano atto conclusivo delseguito da SIEDAS nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea” promossa dalla SIAE dal MiCNAPOLI – Volge al termine ildal titolo “” sostenuto dal MiC e dalla SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.Il prossimo 27 novembre alle ore 10.00, presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli 2 Caro Berlingieri” di Secondigliano, sito in via del Cassano – Rione Fiori di Napoli, e capofila dell’interessante percorso formativo, saranno proiettati i lavori realizzati dagli studenti, l’attività culturale in partenariato con SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo – e l’Associazione Agorà Partenopea APS.L’evento vedrà la partecipazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pascoli 2 Caro Berlingieri” prof.