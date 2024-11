Gaeta.it - Incontro tra giovani agricoltori e studenti: una giornata di formazione all’istituto tecnico di Atri

Facebook WhatsAppTwitter Il progetto Cap Training ha trovato un terreno fertileagrario Adone Zoli di. Ieri, una serie di incontri ha messo in contattodelle classi quinte e quarte con imprenditori agricoli under 30, nell’ambito di una iniziativa sostenuta da Coldiretti e cofinanziata dall’Unione Europea. L’evento ha rappresentato un’opportunità unica di interazione diretta tra le nuove generazioni e i futuri professionisti dell’agricoltura.Un’esperienza educativa di confrontoNel corso dell’, l’istituto ha ospitato treimprenditori: Carla Di Michele, Leonardo Rocchetti e Cristiana Lauriola. Carla, delegata di ColdirettiImpresa Abruzzo e membro dell’esecutivo nazionale, ha condiviso la sua esperienza come titolare di un’azienda agricola multifunzionale.