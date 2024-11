Nerdpool.it - Turtle Beach presenta un nuovo Leverless Fight Stick

Leggi su Nerdpool.it

hato oggi l’arma definitiva per i giocatori competitivi, il nuovissimo Victrix Pro KO. Il Victrix Pro KOdi, completamente personalizzabile, si adatterà alle preferenze di piattaforma e allo stile di gioco di ogni giocatore di picchiaduro ed elevarne le capacità in partita. Il Victrix Pro KOè progettato e realizzato secondo i più alti standard con caratteristiche e componenti di prima qualità. Gli switch Cherry MX Speed Silver RGB intercambiabili, l’illuminazione RGB personalizzabile, la piastra superiore in alluminio rimovibile e fino a 16 pulsanti spostabili e mappabili offrono ai giocatori un controllo totale sulla loro esperienza di gioco.È arrivato il momento di salire di livello e di potenziare la tua attrezzatura da combattimento con la sicurezza di poter competere a livello professionale.