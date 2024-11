Sport.quotidiano.net - Nazionale in trionfo. Dall’Africa a Londra, il ’miracolo’ . San Marino fa il giro del mondo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un’accoglienza da star è quella che i sammarinesi hanno riservato alla propriadi calcio, rientrata in Repubblica dopo l’impresa in Liechtenstein che ha permesso al Titano uno storico salto di categoria in Nations League. Fumogeni, bandiere, e fuochi d’artificio al SanStadium per il commissario tecnico Roberto Cevoli e i suoi ragazzi. Un successo, quella della piccoladi Sanche neldi 24 ore ha fatto davvero ildei. Sui social e sulla carta stampata. Arrivando fino in Africa. Un sogno che si realizza che non è passato inosservato. Da Cenerentola a regina del ballo. Tutto in una notte. Perché prima della sfida di Vaduz nell’ultima giornata di Nations League, ne aveva disputate 209, perdendone 197, pareggiandone 10 e vincendone solamente due, una delle quali arrivata lo scorso 5 settembre, in casa proprio contro il Liechtenstein, dopo 140 gare senza una gioia.