Ilfoglio.it - Caro Sandro Veronesi, con il tuo "Settembre nero" ho riascoltato Belafonte

, leggevo il tuoe facevo l’elenco delle cose che abbiamo in comune, io e Gigio Bellandi, dunque un po’ anche io e te. La Versilia, e più largamente il litorale, da Bocca di Magra a Baratti, il marmo, Vinci e specialmente Ginestra Fiorentina, a due passi, forse l’ho incontrato lo zio Giotti, quella specie di Mr. Dick (niente paura, è l’unico cenno al Copperfield), e poi le storie, la pineta di Vecchiano, le Olimpiadi di Monaco. Con una generazione di differenza, però. Quando Gigio ha dodici anni io ne ho trenta. Harryinfatti era l’idolo della madre di Astel, una mia seducente coetanea. A quel punto, a pagina 183, dopo che Gigio e Astel hanno ascoltato la Scarlet Ribbons disul mangiadischi e lui le ha toccato i capelli e anche lei, ma lei non per la prima volta, ho interrotto e sono andato a cercare su YouTube.