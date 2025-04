Ultimouomo.com - Il nuovo prodigio del nuoto italiano

Leggi su Ultimouomo.com

Vincere da giovanissimi, e anche tanto, non è così inusuale nel, soprattutto tra le donne. Prendiamo l’esempio più recente, quello della canadese Summer McIntosh, che alle Olimpiadi di Parigi, a 18 anni, ha vinto tre ori e un argento, e a Tokyo 2021, a 15 anni, già arrivava a sfiorare il podio nei 400 misti. È stato così anche per Novella Calligaris, la prima grande campionessa del, che è stata la più precoce: a 13 anni già vinceva tutto in ambito nazionale, a 14 partecipava alle Olimpiadi di Città del Messico e a 18, ai Giochi di Monaco 1972, conquistava tre podi olimpici con altrettanti record europei. È stato così, più di recente, anche per Benedetta Pilato, che nel 2019 a Budapest arrivava seconda ai Mondiali a 14 anni, e per Federica Pellegrini, che ad Atene 2004 saliva per la prima volta sul podio olimpico, argento nei 200 stile libero, a 16 anni.