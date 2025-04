Lanazione.it - Associazione Ragazzi Speciali Onlus e La Conserveria

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 aprile 2025 – Martedì 15 aprile, nel giorno in cui ricorrevano i dieci anni esatti dalla realizzazione del laboratorio di trasformazione “La” e a vent’anni dalla fondazione dell’”, a Castiglion Fiorentino si sono svolti due eventi per festeggiare questo importante anniversario.I festeggiamenti hanno preso il via alle 16 nell’Auditorium Le Santucce per l’inaugurazione di una mostra dedicata alle numerose attività svolte dall’a partire dalla sua fondazione fino ad oggi.La mostra, che rimarrà aperta e visitabile fino a venerdì 25 aprile, è un viaggio nel tempo fatto di ritagli di giornale, fotografie, premi, cimeli, volantini e poster in cui gli assoluti protagonisti sono ie, a partire dal 2015, la loro “La”.