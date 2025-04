Gqitalia.it - I primi profumi firmati COS sono qui e non sono affatto da sottovalutare

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Lassima collezione difirmata COS è qui, ed è francamente un'ottima notizia. D'altronde il brand scandinavo è da diversi anni un punto di riferimento per chi ama uno stile ricercato, ma “sussurrato”, con i suoi capi essenziali dal design immediatamente riconoscibile capaci di riflettere un’estetica minimalista molto, molto contemporanea. E lo sapevamo, il momento del suo ingresso nell'universo del beauty sarebbe prima o poi arrivato, era solo questione di tempo. Morale: quel prima o poi è diventato ufficialmente un adesso.Dopo l'annuncio all'inizio di marzo, ora la nuova, la prima collezione di fragranze e candele firmata COS è disponibile sul sito ufficiale del brand, con prodotti che riflettono al cento per cento il DNA del marchio.