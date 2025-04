Metropolitanmagazine.it - No, il volo spaziale del New Shepard non è affatto una vittoria del femminismo

La notizia è fresca, e ancora sulla bocca di tutti. Ieri il razzo Newdi Blue Origin, l’azienda aerodi Jeff Bezos attiva dal 2021, ha compiuto un breve viaggio nello spazio. A bordo, oltre a Lauren Sánchez, futura moglie del fondatore del gruppo Amazon, c’erano la conduttrice televisiva Gayle King, l’ex ingegneradella NASA Aisha Bowe, Amanda Nguyen, ricercatrice e attivista e, soprattutto, la popstar Katy Perry.Dopo la partenza da una base nel Texas occidentale, l’intera esperienza ha avuto una durata brevissima, di appena undici minuti. Il, tuttavia, è stato sponsorizzato come una grande conquista per le donne, trattandosi della prima missione tutta al femminile dal 1963. Ma è stato davvero un momento memorabile e di un passo in avanti verso la parità di genere? Per molti, non è così.