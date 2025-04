Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti: “Vedermi in tv mi faceva stare male. Oggi non mi importa che gli altri mi trovino bella”

Milano, 16 aprile 2025 – Dopo l’esperienza del Podcast ‘Questa non è un’intervista’, nella settimana del Festival a Sanremo, lo scorso febbraio,è tornata in tv. ieri, martedì 15 aprile, l’influencer e speaker radiofonica ha partecipato a un programma televisivo che, stando a quanto ha raccontato sui social, è stato “molto divertente e stimolante”. Ma l’ha anche spinta a fare qualche riflessione su se stessa e sulle sue fragilità: il non vedersiin video, la difficoltà di accettarsi e la paura del giudizio altrui. Tutte sensazioni che prova ancora, ma che affronta in modo diverso rispetto al passato, quando invece soffriva molto.“non mi piacevo, a chi non succede. Ma è più complesso amarsi quando quella fragilità la vedi tradotta in un’immagine che tanti guardano.