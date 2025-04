Feedpress.me - Amministrative 2025, nei comuni piccoli scatta il doppio quorum: ecco cosa cambia

Il Senato ha iniziato l’esame del decreto legge sulle elezionie i referendum di questa primavera . In commissione la maggioranza aveva presentato un emendamento che abbassava dal 50% al 40% la soglia per eleggere i sindaci al primo turno, ma l’emendamento è stato poi ritirato. L’unica novità rilevante introdotto in commissione riguarda i, sotto i 15mila abitanti..