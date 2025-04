Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta su Milano-Cortina: la Procura chiede di sollevare la questione di incostituzionalità del decreto “Salva-Olimpiadi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladiha chiesto l’archiviazione dell’che riguarda la Fondazione, l’ente organizzatore delleinvernali 2026. Ma nella richiesta al gip solleva ladidella norma ad hoc del governo relativamente alla natura della fondazione stessa. La legge varata dall’esecutivo Meloni, non a caso ribattezzata “”, ha definito la Fondazioneun ente di natura privata. Un provvedimento che impedisce ai magistrati di procedere nell’su corruzione e turbativa d’asta che ha portato a indagare su presunte irregolarità negli appalti dei servizi digitali.Nella richiesta di archiviazione la, di fatto, mette la giudice delle indagini preliminari Patrizia Nobile di fronte a una scelta: considerare privata la Fondazione (come dadel governo) e quindi archiviare gli indagati, oppure dubitare della costituzionalità della legge e sottoporre la norma varata dall’attuale al vaglio della Consulta come passaggio necessario per poter assumere la decisione sull’archiviazione o meno.