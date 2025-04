Melissa Cavallari morta a 12 anni in un incidente stradale Alla guida il padre positivo ad alcol e cocaina e ora indagato per omicidio stradale

Leggi su Open.online

Aveva un tassoemico ben oltre superioremedia ed è risultato. Per questo Marco, il quarantanovennedi una delle due auto coinvolte nel tragicodi venerdì scorso tra Zola e Crespellano, nel bolognese, è oraper. Nello schianto hanno perso la vita la 70enne Ileana Gaspari, residente a Sasso Marconi,sul colpo, e la figlia dell’uomo,, di 12. Le condizioni della ragazzina sono state fin da subito molto critiche, trasportata in elisoccorso al Maggiore in codice rosso, non ce l’ha fatta dopo poche ore dall’.La dinamica dell’Secondo la dinamica dell’, ricostruita dagli agenti della polizia locale di Valsamoggia, sarebbe stata la Hyundai dell’uomo a invadere l’altra corsia sulla quale stava viaggiando la Nissan Qashqai con a bordo la settantenne, insieme al marito Mauro e al nipotino di 11, che procedeva in senso contrario.