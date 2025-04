Dilei.it - Stefano De Martino al parco con Santiago e Luna Marì, figlia di Spinalbese e Belen

Leggi su Dilei.it

Giornata alfra giochi e divertimento perDe, che ha deciso di trascorrere qualche ora di svago non solo con, il figlio nato dall’amore perRodriguez, ma anche con, la secondogenita della showgirl, avuta da AntoninoDeconL’ex ballerino di Amici e conduttore è stato paparazzato dal settimanale Chi durante un momento di relax, in compagnia del piccolo, il figlio nato dalla relazione conRodriguez nel 2013.La showgirl ha anche un’altra, presente anche lei al. Nelle immagini vediamo il presentatore ridere e divertirsi, fra altalene e scivoli, dimostrando il grandissimo affetto che nutre per la secondogenita di.La bambina è nata dalla storia d’amore della presentatrice con Antonino