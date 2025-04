Fiumicino sport per tutti alla scuole Segré l’evento inclusivo

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

, 16 aprile 2025 – Un evento che parla di inclusività, quello che si è tenutoscuola Emilio Segrè. Un allenamento che ha visto coinvolti i ragazzi disabili, organizzato da due associazioni “Clan bravi ragazzi” e “Insieme con i disabili”.“Quest’ultima associazione è formata dalle famiglie con figli con disabilità – ha commentato il consigliere comunale Mauro Stasio, – ed ha aperto due centri diurni sul territorio, sia per adulti sia per minorenni. Però non bastano delle strutture: bisogna fare altre cose. L’inclusività non ha un ambito specifico, è sempre a 360 gradi;, mare, lavoro ma soprattutto stare insieme: l’inclusione si basa su questo.”“Ieri, prima dell’allenamento, c’è stata la presentazione delle associazioni,presenza del vicesindaco – ha aggiunto Stasio -.