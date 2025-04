Stefano Maglietta Travel Expert di Skyscanner spiega come ETA una semplice autorizzazione non scoraggia il turismo verso la Gran Bretagna

Iodonna.it - Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner spiega come l'ETA, una semplice autorizzazione non scoraggia il turismo verso la Gran Bretagna.

Milano, 16 apr. (askanews) – Da aprile 2025 sono cambiate le regole per viaggiare nel Regno Unito ed è richiesta anche ai cittadini Ue un’Elettronica al Viaggio (ETA), da ottenere prima della partenza., una delle principali app nel settore viaggi, ha volutore ai viaggiatori italiani che cosa è cambiato.viaggia“L’ETA – ha detto ad askanewsdi– non è altro che un’, quindi non è un visto, non è una pratica burocratica troppo pesante e allinea laagli Stati Uniti all’Australia o al Canada, nazioni che già adottano una pratica per l’ingresso nel Paese. Il processo è molto, bisogna scaricare l’app, scannerizzare una foto e il passaporto, pagare l’16 sterline e quindi bisogna aspettare fino a tre giorni per avere l’ok definitivo da parte del governo per l’entrata nel Paese”.