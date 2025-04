Bergamonews.it - “Pasqua con chi vuoi” ma fuori casa: quasi 1 su 4 sceglie i locali di città e provincia

Bergamo. I ristoranti stanno per chiudere le prenotazioni per il classico pranzo die si confida in un buon numero di coperti anche a Pasquetta, per cui le prenotazioni continuano ad essere last second, fortemente condizionate dal meteo (e le previsioni per lunedì non sono ahimè buone). Nonostante il periodo economico non sia dei migliori, i bergamaschi hanno già prenotato il ristorante per le feste die i posti disponibili sonoultimati. Confcommercio Bergamo ha stimato nei due giorni die Pasquetta un fatturato complessivo di 16 milioni e 55mila euro, generati per oltre 13 milioni dai ristoranti tradizionali e la restante parte da bar e da ristorazione senza somministrazione (asporto).In particolare saranno in oltre 240 mila a festeggiare ai tavoli dei ristoranti ae Pasquetta,uno su quattro (riferendosi ai bergamaschi), con un incremento di presenze pari al + 1,8% rispetto all’anno record 2024.