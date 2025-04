Romadailynews.it - Malesia: re, Paese pronto a rafforzare cooperazione commerciale, in investimenti con Cina

Il re malese Sultan Ibrahim Sultan Iskandar oggi ha dichiarato che il suosostiene fermamente la Belt and Road Initiative, ed e’lae in materia dicon la. Il re ha formulato queste osservazioni mentre incontrava il presidente cinese Xi Jinping, che si trova in visita di Stato neldel Sudest asiatico. Agenzia Xinhua