Prende il via la «rivoluzione» della ricerca. Si concretizzano le speranze di tornare in Patria per i giovani ricercatori di casa nostra che lavorano all'estero, cervelli fuggiti dall'Italia con il sogno di poter ambire ad un avvenire più florido. Via al bando del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato con 50 milioni di euro, destinato, nello specifico, ai ricercatori che operano in università o centri di ricerca esteri, interessati a tornare o a trasferirsi nel Belpaese.