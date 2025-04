Feedpress.me - Lasciato dalla mamma solo in auto, i carabinieri rompono il vetro per soccorrere un bimbo di un anno a Roma

Leggi su Feedpress.me

Un bambino di undainè stato soccorso ieri adaiche hinfranto un finestrino liberandolo dall’abitacolo. E' accaduto in via di Vigna Fabbri nel quartiere Appio Latino. A lanciare l’allarme alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti idel Nucleo Radiomobile. Poco dopo è arrivata la madre spiegando di averloqualche istante per.