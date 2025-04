Romadailynews.it - Cina: CSSC consegna nave portacontainer a doppia alimentazione a GNL da 24.000 TEU

Leggi su Romadailynews.it

Una filiale della China State Shipbuilding Corporation Limited () ieri hato unadi dimensioni ultra grandi aa gas naturale liquefatto (GNL) da 24.000 TEU al gruppo francese CMA CGM. La Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. hato la, la CMA CGM SEINE, a Shanghai, segnando il completamento della costruzione innovativa della primadi questo tipo al mondo da parte della. Il sistema aconsente alla compagnia di navigazione di utilizzare il GNL o il petrolio per alimentare la. L’imbarcazione, lunga 399 metri e larga 61,3, puo’ trasportare 220.000 tonnellate di merci. E’ in grado di ospitare un totale di 23.876 container TEU, tra cui fino a 2.200 container refrigerati standard.