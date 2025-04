Ilrestodelcarlino.it - Incendio al supermercato, fiamme partite dalla friggitrice: 2 dipendenti in ospedale

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Attimi di paura questa mattina alConad Le Querce di via Muzio Clementi, dove un malfunzionamento dellanel reparto gastronomia ha provocato un principio d’. Erano circa le 7 quando l’olio bollente ha preso fuoco, generandoche si sono rapidamente estese nella zona circostante. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo in poco tempo, evitando danni maggiori e limitando le conseguenze alla sola area attorno alla."Siamo intervenuti subito per contenere l’– spiega Mattia Rondanini, caponegozio del–. L’impianto antha funzionato correttamente ed è stato determinante. Fortunatamente non c’erano clienti, perché il punto vendita era ancora chiuso, e nessuno è rimasto ferito”.