Manna | Vi racconto la chiamata che ha cambiato tutto e l’ordine di Conte

Il Direttore Sportivo del Napoli racconta al Social Football Summit dettagli inediti sul suo passaggio in azzurro e sulle prime richieste del tecnico.Giovanniha svelato interessanti retroscena sul suo approdo al Napoli. Intervenuto al Social Football Summit dallo stadio Olimpico di Roma, il Direttore Sportivo azzurro ha raccontato i primi contatti con la società partenopea: “Dopo Juventus-Frosinone ricevetti unada un numero sconosciuto e non risposi. Il giorno seguente era Chiavelli a richiamarmi. Ho parlato con la Juventus e incontrato il dottor Chiavelli. Quando ti chiama una società importante come il Napoli non puoi dire di no”.Sul primo incontro con Antonioha rivelato dettagli inediti: “Ci siamo visti a casa sua. Prima dici siamo conosciuti perché non ci eravamo mai incontrati alla Juventus.