I numeri di Pokémon Scarlatto e Violetto | un’infografica

Per celebrare le emozionanti avventure che gli Allenatori hanno intrapreso sin dall’uscita di, è stata pubblicataufficiale che offre interessanti dettagli e statistiche. Tra questi, sarà possibile scoprire quali sono ipiù catturati in base al tipo e quelli maggiormente aggiunti alla squadra, quali sono gli ingredienti dei panini utilizzati più di frequente e quanti panini sono stati creati in totale.Qui possiamo notare come alcuni deipiù catturati siano proprio quelli storici della prima generazione: Psyduck, Growlithe, Diglett, Grimer, Haunter e Scyther guidano le catture del rispettivo tipo. Questo dimostra come, ancora oggi, questisiano rimasti nel cuore di giovani e vecchi allenatori.Possiamo anche vedere come alcuni deipiù aggiunti alle squadre sianodal doppio tipo e molto forti all’interno del gioco, ma questo non si trasmette necessariamente nella scena competitiva.