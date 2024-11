Lanazione.it - Buon inizio di stagione per la Nuoto Uisp 2003

Pisa, 19 novembre 2024 - Laagonistica inizia sotto i migliori auspici per i nuotatori delladi Cascina. La squadra, inizialmente impegnata nel Trofeo Nazionale EXTREMO, tenutosi nella piscina di San Casciano in Val di Pesa, ha ottenuto un prestigioso secondo posto finale dietro alla squadra organizzatrice, Virtusconvento. Il club arancione ha collezionato ben 76 medaglie: 7 ori, 26 argenti e 43 bronzi, con riscontri cronometrici molto promettenti per il periodo. Successivamente, un gruppo di 29 atleti delle categorie junior, cadetti e senior ha partecipato al prestigioso Trofeo Nico Sapio di Genova, gara internazionale trasmessa in diretta dalla RAI e valida per la qualificazione ai Campionati It aliani Open di Riccione. Risultati straordinari a Genova In questa occasione, gli atleti di Cascina si sono distinti con prestazioni eccellenti.