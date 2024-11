Cultweb.it - Cosa vuol dire Vae Victis, che il personaggio di Pedro Pascal pronuncia in Il gladiatore 2

Leggi su Cultweb.it

“Vae” è una frase latina che significa “guai ai vinti”. Si tratta di una locuzione, divenuta poi proverbiale, che si usa quando, davanti a una sconfitta terribile, si sottolinea come la forza prevalga sul diritto. Ovvero, quando il vincitore sostiene che il vinto abbia la peggio da ogni punto di vista. Il generale Marco Acacio, interpretato da, tra i protagonisti di IlII,la frase con solennità e anche dolore in due momenti chiave del film. Quando conquista la Numidia, dopo averla messa a ferro e fuoco. E quando si scontra con Annone-Lucio Vero (Paul Mescal) nell’arena. Da dove nasce questo modo di? Secondo lo storico Tito Livio, l’autore sarebbe stato Brenno, il capo dei Galli Senoni, dopo aver occupato e saccheggiato Roma nel 390 a.C..Una scena di IlII (fonte: Paramount Pictures)Pare che i Romani dovessero pagare dei tributi in oro a Brenno, quando protestarono perché l’operazione si stava svolgendo in maniera, secondo loro, non corretta.