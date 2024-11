Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra Portonaccio e l’uscita per la tangenziale est In quest’ultima direzione nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante in rete viaria della capitale in pieno svolgimento la 22esima edizione della manifestazione corriamo al Tiburtino la partenza da via Grotte di Gregna con arrivo in largo Bach quartieri interessati dall’evento Tiburtino terzo Colli Aniene Ponte Mammolo prevista chiusura al passaggio dei partecipanti termine vento previsto per le 13 Oggi ultimo giorno all’Eur per la manifestazione achocolate chiuso fino a cessate esigenze il tratto di viale Europa tra via Tupini e viale Pasteur prestare attenzione alla segnaletica prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico sulla lineaNapoli via Formia per lavori di manutenzione la circolazione ferroviaria resterà sospesa tra Priverno e Formia fino a di 20 novembre previste variazioni e corse con bus per alcuni treni Intercity maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito