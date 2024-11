Metropolitanmagazine.it - Caterina De Angelis, chi è la figlia di Margherita Buy e chi è il padre Renato De Angelis: “Il mio fan numero 1”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Deè nata a Roma nel 2001, ilè il chirurgoDee da piccola voleva fare la veterinaria, visto il suo grande amore per i cani e daBuy. dopo gli studi all’Accademia di arte drammatica ha scelto di seguire le orme della madre nella carriera cinematografica ed è diventata presto una delle giovani promesse del cinema italiano. Specialmente dopo l’esordio che l’ha consacrata al grande pubblico e per il quale, come lei stessa ha ammesso deve ringraziare Carlo Verdone per aver creduto in lei dopo averla scelta per interpretare il ruolo delladell’attore nella serie autobiografica “Vita da Carlo”.E in Volare, esordio alla regia diBuy, interpreta praticamente se stessa: Buy è infatti la protagonista, l’interprete Anna Bettini, che ha paura di prendere l’aereo, mentreè sua, Serena.