Ilrestodelcarlino.it - Novemila assunzioni in arrivo. Ma l’80% è a tempo determinato

Quasipreviste in provincia di Forlì-Cesena tra novembre 2024 e gennaio 2025. Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di Commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate perine per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nella provincia di Forlì-Cesena, sono per la precisione 8.890, mentre per il mese di novembre lepreviste nel mondo del lavoro a Forlì-Cesena sono 3.050. Ma il posto fisso è ancora un sogno proibito. Anche se lepreviste sono in numero elevato, infatti, si nota che sui contratti di lavoro è ancora preponderante l’impiego dei contratti a, che sono pari aldel totale. Per quanto riguarda lepreviste nel trimestre novembre-gennaio vediamo che i cinque principali settori di attività in cui vengono richieste le figure sono il commercio (con 670), i servizi di alloggio, ristorazione e turismo (con 550 ingressi previsti), i servizi alle persone (350 ingressi), le costruzioni (230previste) e i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (170 ingressi).