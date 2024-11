Terzotemponapoli.com - Bogliacino a NM: “Napoli, Buongiorno e McTominay sono forti, occhio a Rodriguez del Penarol!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Marianoa “Magazine.Com”: “a Guzmàndel! Conte è un vincente,, Kvara non lo toglierei mai dal campo, diamo tempo a Lukaku e Gilmour, Lobotka detta i tempi, gli azzurri lotteranno per il vertice”Mariano, ex centrocampista uruguaiano del, attualmente coordinatore dei giovani talenti del Deportivo Maldonado, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com”. Queste le sue parole;primo in classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter:pensa che quest’anno gli azzurri possano vincere lo Scudetto?“Ilpuò lottare per lo Scudetto, è una bella squadra, hanno un solo impegno a settimana e, non dovendo disputare le coppe, hanno la possibilità di arrivare fino in fondo al campionato con maggiore freschezza atletica rispetto alle altre formazioni.