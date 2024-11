Ilveggente.it - Berrettini fa come Sinner: cambiamento epocale

Leggi su Ilveggente.it

faper l’ex finalista di Wimbledon. Ecco cosa è successo nel circuito tennisticoPer un po’ di tempo nessuno conoscevae tutti gli occhi degli appassionati azzurri di tennis erano per Matteo. Finalista di Wimbledon, il primo italiano di sempre a riuscire in questa impresa, sembrava dovesse spiccare letteralmente il volo da un momento all’altro.Le cose, però, non sono andatetutti noi sognavamo e speravamo: continui problemi fisici lo hanno meso ko e quindi è scivolato indietro nelle posizioni della classifica Atp ma soprattutto non è quasi mai riuscito a esprimersi a quelli che, evidentemente, sono i suoi livelli. Certo, il 2024 qualche soddisfazione gliel’ha pure regalata, visto che ha vinto qualche torneo in giro per il mondo.