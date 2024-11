Sport.quotidiano.net - Juve, un altro infortunio per Adzic: torna nel 2025. Intanto è stato esonerato Montero

Torino, 12 novembre 2024 – Thiago Motta lancia i giovani, non esita a dare loro spazio se lo meritano, ma con uno non gli èpossibile. Vasiljiecontinua a rimanere ai box, attanagliato da continui problemi fisici. Il diciottenne montenegrino, prelevato a gennaio e dall’estate in pianta stabile a Torino, ha giocato pochissimo, limitato da tre problemi muscolari da inizio stagione a oggi. Infatti, conta solo tre partite ufficiali tra Serie A, Champions League e Serie C, dove ha giocato il 31 ottobre di rientro proprio da uno stop per. Centodiciassette minuti totali per, arrivato con grandi credenziali, strappato in inverno al Bologna di Sartori, ma ancora tutto da scoprire e probabilmente Motta potrà farlo solo dalvisto l’ultimo, ennesimo,muscolare.