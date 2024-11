Consegnati a Roma i Premi "Riccardo Bramante"

Leggi su Ildenaro.it

, 12 nov. (askanews) – Nella Sala Refettorio di Palazzo San Macuto a, e con il patrocinio della Camera dei Deputati, si è svolta la Terza Edizione del, un riconoscimento destinato a giovani e personalità distintesi nel proprio campo. Fortemente voluto da Ester Campese, moglie die Presidente delo, l’iniziativa si concentra su quei valori umanistici cari a: la promozione del talento e la creazione di opportunità per giovani meritevoli. La Presidente Ester Campese ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana, per il supporto all’iniziativa, e all’On. Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina, che fin da subito ha sostenuto il progetto.