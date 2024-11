Ilgiorno.it - Maxi controllo al Corvetto. Sequestri di droga e auto

la notte tra venerdì e sabato lungo le strade del quartieree in punti specifici come piazza Gabrio Rosa, indicata da tempo dai residenti del quartiere come covo di spaccio e meta di sbandati. In azione la polizia locale, che ha controllato 203 veicoli, elevato 49 verbali ed effettuato tredi veicoli. Non solo: sono 190 gli alcol test svolti (accertamenti preliminari); 4 i pre test per verificare l’eventuale consumo di sostanze stupefacenti. Il risultato? Quattro persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza e una per guida sotto effetto di. Sei le patenti ritirate per varie violazioni al Codice della strada. Ancora: segnalato un consumatore di stupefacenti, che aveva addosso 1,40 grammi di hashish. Mentre sono due i pusher denunciati, trovati in possesso – complessivamente – di 5,80 grammi di marijuana e 149,86 grammi di hashish.