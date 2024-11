Arteta spera di poter competere con una squadra al completo dopo la sosta

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-10 23:10:15 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.L’allenatore dell’Arsenal Mikeldice che sta “pregando” che laper le nazionali passi senza che si aggiungano i già significativi problemi di forma fisica.ha descritto i recenti infortuni come un “assoluto incubo” e ha messo in dubbio se Bukayo Saka e Declan Rice sarebbero disponibili per le prossime partite dell’Inghilterra nella Nations League contro Grecia e Repubblica d’Irlanda.Sia Saka che Rice sono stati costretti a lasciare il campo durante il pareggio per 1-1 dell’Arsenal contro il Chelsea domenica, con Saka che è uscito zoppicando a fine partita e Rice che ha giocato nonostante il dolore di un dito rotto riportato nella partita precedente contro il Newcastle.Martin Odegaard è tornato nella formazione dell’Arsenal per la prima volta dalla fine di agostoun infortunio alla caviglia, mentre Gabriel Martinelli ha recentemente subito un infortunio al polpaccio mentre era in nazionale con il Brasile.