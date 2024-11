Secoloditalia.it - Tripstillery – Milano

Piazza Alvar Aalto, snc – 20124Tel. 02/62061443Sito Internet:Tipologia: distilleria / cocktail barPrezzi: cocktail 10/12€, degustazione di 4 mini drink 30€, degustazione di 4 gin 20€Chiusura: mai OFFERTAAperto su Piazza Alvar Aalto e in buona compagnia di altri indirizzi di pregio, tra cui i ristoranti Aalto e Berton,è un nuovo cocktail bar che ha al suo interno una microdistilleria dove vengono prodotti i diversi distillati utilizzati nei cocktail. Focus importante è sul gin, di cui si producono varie tipologie a cui sono state dati i nomi di alcune città, tra cui il Roma che abbiamo assaggiato noi sia in purezza che allungato con tonica, aromatico e persistente, con botaniche come il coriandolo, il pepe nero, la cannella, i semi di finocchio, il macis, l’alloro e infine il miele d’acacia, in aggiunta al ginepro.