Lanazione.it - "Elezioni? Abbiamo votato". Tra gli studenti americani nella notte della Casa Bianca

di Serena Convertino AREZZO Qual è il sentimento che va per la maggiore tra gliin città? Per scoprirlo, siamo andati in via San Domenico,struttura dell’università dell’Oklahoma, dove glicommentano leamericane a poche ore dallo spoglio delle schede. Vittoria certa per Donald Trump, è questo il risultato che occupa le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo e i pensieri dei cittadiniall’estero. Tra i 25ospitistruttura, a parlarci sono due giovani cittadini del Kansas e dell’Oklahoma. Cambree Ricks è una studentessa di scienze ambientali, ha 19 anni e viene dal Kansas. È qui da agosto e come altri haper lepresidenziali attraverso la procedura online. Qual è il suo punto di vista su queste? "Non sono per niente positiva rispetto ai risultati, ma penso che per Kamala Harris sarebbe stato difficile vincere.