Gaeta.it - Bracco investe 80 milioni in Svizzera: inaugurato il nuovo stabilimento tecnologico

Lasi conferma un territorio strategico per l'espansione internazionale del gruppo, che ha appena completato la costruzione di una Plan-les-Ouates. Questa nuova struttura, denominata Hexagon, si affianca alla storica fabbrica attiva dal 1997. Con un investimento di oltre 80di euro, l'azienda mira a potenziare la propria capacità produttiva in un contesto sempre più competitivo nel settore della chimica farmaceutica.Un investimento strategico per l'innovazioneSecondo Diana, presidente e CEO del gruppo, ilè dedicato alla produzione di un innovativo agente di contrasto a ultrasuoni, basato su microbolle. Questa tecnologia consente diagnosi in tempo reale e rappresenta lo standard attuale per i mezzi di contrasto ecografici.