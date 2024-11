4 Nazioni di Hockey su Ghiaccio l’Italia all’esordio con la Slovenia

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Budapest, 6 novembre 2024 – È tutto pronto a Budapest per il Tamás Sárközy Memorial Tournament, torneo amichevole che da domani e fino a sabato 9 novembre vedrà la Nazionale italiana impegnata contro, Ungheria e Polonia. Gli Azzurri sono arrivati nella capitale ungherese nella giornata di lunedì e, dopo due giornate di allenamento, il nuovo coaching staff – guidato da Jukka Jalonen – è pronto a fare il suo esordio. La prima sfida è in programma infatti domani, giovedì 7 novembre, alle ore 15:00 contro la. L’ultimo precedente è amaro e risale al 1° maggio 2024, quando la Nazionale venne sconfitta per 2 a 0 alla Sparkasse Arena di Bolzano, in uno dei match decisivi del Mondiale Divisione I Gruppo A. Le due compagini hanno incrociato le stecche ben 9 volte negli ultimi due anni.