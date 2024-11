Anteprima24.it - Telefonata nel carcere per Alfieri: querelato il Senatore Iannone

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIeri mattina il consigliere comunale dí Pontecagnano Faiano, Beniamino Castelluccio, di professione assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Salerno (Fuorni), si è recato presso la stazione dei carabinieri di Pontecagnano Faiano per esporre formale querela nei confronti delAntonio, del direttore e di una giornalista di un quotidiano online, che si erano pubblicamente ed erroneamente espressi sul suo presunto coinvolgimento nelle motivazioni che avrebbero condotto al trasferimento di Franco, detenuto nella stessa casa circondariale, in data 18 ottobre. La vicenda, che ha visto l’esponente politico esporsi sul suo profilo social con chiari ed inequivocabili illazioni nei confronti del consigliere comunale Castelluccio, corredate da foto dello stesso, ed i giornalisti con articoli pubblicati in prima pagina, esponendolo per più giorni ad un danno morale, personale, familiare e d’immagine non di poco conto, è stata dunque sottoposta agli organi di competenza al fine di fare chiarezza su un episodio, gravissimo, architettato ad arte per fini meramente e prettamente di propaganda politica.