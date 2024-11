Sport.quotidiano.net - Consar senza il ’bomber’? Ci pensa Russo

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

LaRavenna è tornata dalla lunga trasferta di Palmi con altri 3 punti e con la rinnovata leadership nel campionato di A2. Anzi, per effetto del ko interno di Porto Viro contro Aversa (prossimo avversario dei giallorossi), il margine di vantaggio è raddoppiato. Ora, il sestetto di coach Valentini viaggia a +2 su Acicastello, e si gode il 5° successo su 6.il ‘bomber’ Guzzo, messo ko dall’influenza, laè stata trascinata dal registache, con 9 punti sul tabellino, ha mandato in archivio uno score da attaccante. Il ventenne alzatore partenopeo ha evidenziato i pregi del gruppo: "È stata una dimostrazione della grande forza del gruppo. Serviva una prestazione da squadra vera, anche perché eravamo un po’ stanchi dopo la ‘maratona’ contro Porto Viro. Siamo riusciti a ricaricare le pile in due giorni e, nonostante l’asdell’ultimo momento di Guzzo, abbiamo conquistato tre punti fondamentali".